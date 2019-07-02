Кныжов и Князев подписали соглашения с «Сан-Хосе» Защитники Николай Кныжов и Артемий Князев подписали контракты с «Сан-Хосе».

Как сообщает пресс-служба «Шаркс», оба игрока подписали стандартное соглашение новичка сроком на три сезона.

18-летний Князев был выбран «Сан-Хосе» во втором раунде на драфте 2019 года под общим 48-м номером. В прошлом сезоне защитник выступал за «Шикутими» (QMJHL), в составе которого сыграл 55 матчей и записал на свой счет 34 (13+21) очка.

21-летний Кныжов в минувшем сезоне провел три встречи в КХЛ за СКА и принял участие в 46 играх ВХЛ за «СКА-Нева», набрав 5 (1+4) очков.