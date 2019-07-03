Бразилия вышла в финал Кубка Америки, Месси снова не выиграл титул В матче за золото бразильцы сыграют с победителем встречи Перу - Чили, которая состоится в ночь на 4 июля в 3 часа 30 минут по московскому времени .

Первый гол в матче забил бразильский форвард Жезус на 19-й минуте встречи с передачи Роберто Фирмино. На 71-й минуте они же организовали второй мяч, правда, на этот раз ассистировал Жезус, а автором гола стал Фирмино.

Напомним, что главной интригой этой встречи был вопрос - выйдет ли Лионель Месси со сборной Аргентины в свой четвертый финал Кубка Америки. Однако, это не удалось сделать знаменитому аргентинскому форварду.

Кубок Америки. 1/2 финала

Бразилия – Аргентина – 2:0 (1:0)

Голы: Жезус, 19 – 1:0. Фирмино, 71 – 2:0.

Бразилия: Алиссон, Сандро, Маркиньос (Миранда, 64), Силва, Алвес, Артур, Каземиро, Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Жезус (Аллан, 80), Фирмино.

Аргентина: Армани, Песселья, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Фойт, Паредес, Де Пауль (Ло Чельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.