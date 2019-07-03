Лионель Месси: Для нас нет никаких оправданий - Советский спорт
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03 июля 2019 08:21Футбол

Лионель Месси: Для нас нет никаких оправданий

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал судейство после поражения национальной команды от сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки со счетом 0:2.

- Я думаю, что мы провели отличную игру. Мы приложили много усилий. Соперник не превосходил нас. Они забили быстрый гол, и удвоили преимущество после того, как в их ворота не был назначен пенальти.

Бразильцы совершали грязные фолы. Это происходило на протяжении всего матча. На первый взгляд, судьи принимали решение в пользу сборной Бразилии, и подобная чушь отвлекала нас от игры. Удивительно, но арбитр за весь матч ни разу не воспользовался VAR , это невероятно.

Для нас нет никаких оправданий, но нам нужно проанализировать это, проанализировать и надеяться, что КОНМЕБОЛ что-то с этим сделает, - приводит слова Месси Goal.com.

Добавим, что в финале турнира сборная Бразилии встретится с победителем матча между командами Чили и Перу, который состоится в 4 июля.

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