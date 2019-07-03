Дмитрий Хохлов: В «Динамо» может появиться еще не один новичок. Больше - Советский спорт
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03 июля 2019 10:13ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Хохлов: В «Динамо» может появиться еще не один новичок. Больше

Ранее столичный клуб подписал защитника Сергей Паршивлюка, а также форварда Рамиля Шейдаева.

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о планах руководства на текущее трансферное окно.

«В команде может появиться еще не один новичок. Больше. Нам нужны сильные игроки в группу атаки. Действительно сильные, потому что загружать команду средними не хочется. Но не все футболисты из европейских чемпионатов желают переезжать в Россию. Не получается согласовать личные условия», – цитирует специалиста «Чемпионат».

В минувшем сезоне бело-голубые заняли 12-е место в таблице РПЛ.

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