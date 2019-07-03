Дмитрий Хохлов: В «Динамо» может появиться еще не один новичок. Больше

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о планах руководства на текущее трансферное окно.
«В команде может появиться еще не один новичок. Больше. Нам нужны сильные игроки в группу атаки. Действительно сильные, потому что загружать команду средними не хочется. Но не все футболисты из европейских чемпионатов желают переезжать в Россию. Не получается согласовать личные условия», – цитирует специалиста «Чемпионат».
В минувшем сезоне бело-голубые заняли 12-е место в таблице РПЛ.
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