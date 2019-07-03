Мбаппе сообщил, что не покинет «ПСЖ» этим летом

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оставил запись в своем Twitter, согласно которой, он проведет следующий сезон в составе французского клуба.
По слухам, футболист хотел покинуть команду из-за непростых отношений с руководством. Он считает, что играет важную роль в команду и хотел тех же привилегий, что и бразилец Неймар. Впрочем, последний, скорее всего, покинет клуб и вернется в «Барселону».
В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 43 матча, забил 39 мячей и отдал 17 голевых передач.
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