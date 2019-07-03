«Ливерпуль» заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» Дембеле Французский хавбек каталонской команды Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Daily Star, направил запрос о переходе полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

Как отмечает британское издание, руководство «Ливерпуля» надеется стремится создать конкуренцию Садио Мане и Мохамеду Салаху.

Ранее стало известно об интересе к 22-летнему французу со стороны мюнхенской «Баварии»

Также сообщалось о том, что Дембеле может стать частью сделки при трансфере Неймара из «ПСЖ» в «Барселону».

Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. С тех пор полузащитник провел за каталонскую команду 65 матчей, записав на свой счет 18 забитых мячей и 17 результативных передач.

Действующий контракт французского вингера с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.