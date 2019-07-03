Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Дзюбы Ранее нападающий заявлял журналистам о желании перебраться в английскую премьер-лигу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможной продаже форварда сборной России Артема Дзюбы.

«Не слышал ни об одном конкретном предложении по Дзюбе. Он игрок нашей команды», – цитирует специалиста Sport24.ru.

По слухам, чемпион России опасается, что 30-летний игрок договориться о трансфере в АПЛ. В клубе хотят предложить футболисту новый контракт, рассчитанный на два года и решить этот вопрос до конца лета.

В минувшем сезоне Дзюба помог «Зениту» досрочно выиграть чемпионат России, а также стал лучшим ассистентом лиги.