Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможной продаже форварда сборной России Артема Дзюбы.
«Не слышал ни об одном конкретном предложении по Дзюбе. Он игрок нашей команды», – цитирует специалиста Sport24.ru.
По слухам, чемпион России опасается, что 30-летний игрок договориться о трансфере в АПЛ. В клубе хотят предложить футболисту новый контракт, рассчитанный на два года и решить этот вопрос до конца лета.
В минувшем сезоне Дзюба помог «Зениту» досрочно выиграть чемпионат России, а также стал лучшим ассистентом лиги.
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