Месси заявил, что готов продолжить выступать за сборную Аргентины - Советский спорт
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03 июля 2019 11:54Футбол

Месси заявил, что готов продолжить выступать за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что готов продолжить выступление за национальную команду.

- Впереди сборную Аргентины ожидает что-то новое. Я надеюсь, что нас будут уважать, а не критиковать. Болельщики должны дать этой команде спокойно существовать и расти.

Правда в том, что я отлично поладил с этой группой футболистов, и если я смогу каким-то образом помочь им, я это сделаю. Это отличная команда, которая продолжает расти и развиваться.

Если я смогу присоединиться к ним, я сделаю это, - цитирует Месси ESPN.

Ранее Месси подверг критике судейство в полуфинальном матче Кубка Америки против сборной Бразилии (0:2).

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