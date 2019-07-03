Семин остался доволен работой «Локомотива» в Австрии (фото)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги австрийского сбора.
«Сборы закончились! Ребята проделали хорошую работу. Едем в Москву», – написал специалист в соцсети.
Матч с питерским клубом красно-зеленые проведут на домашней арене московского «Динамо». Начало поединка – 19.00 мск.
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