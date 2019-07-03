«Атлетико» объявил о переходе защитника «Порту» - Советский спорт
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03 июля 2019 12:14ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» объявил о переходе защитника «Порту»

Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Защитник «Порту» Фелипе Монтейро продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Сегодня, 3 июля, он вылетел в расположение мадридского «Атлетико», где подпишет контракт, рассчитанный на три года.

Отмечается, что стороны договорились о переходе игрока 28 мая, а сумма сделки составила 20 млн евро.

В минувшем сезоне 30-летний бразилец провел за «Порту» 51 матч, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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