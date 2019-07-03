«Атлетико» объявил о переходе защитника «Порту»

Защитник «Порту» Фелипе Монтейро продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Сегодня, 3 июля, он вылетел в расположение мадридского «Атлетико», где подпишет контракт, рассчитанный на три года.
Отмечается, что стороны договорились о переходе игрока 28 мая, а сумма сделки составила 20 млн евро.
В минувшем сезоне 30-летний бразилец провел за «Порту» 51 матч, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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