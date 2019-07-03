Коутиньо согласился на переход в «ПСЖ» - Советский спорт
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03 июля 2019 12:39Футбол

Коутиньо согласился на переход в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо дал свое согласие на переход в «ПСЖ».

По информации Sport.es, 37-летний бразилец станет частью сделки по трансферу Неймара в «Барселону».

Как отмечает издание, в результате предстоящей сделки в «ПСЖ» также отправится 31-летний хорватский полузащитник каталонской команды Иван Ракитич.

Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.

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