Коутиньо согласился на переход в «ПСЖ»

По информации Sport.es, 37-летний бразилец станет частью сделки по трансферу Неймара в «Барселону».
Как отмечает издание, в результате предстоящей сделки в «ПСЖ» также отправится 31-летний хорватский полузащитник каталонской команды Иван Ракитич.
Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.
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