Капелло предположил, как Сарри будет использовать Роналду в «Ювентусе»

Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии Несмотря на старания Лионеля Месси, аргентинцы уступили своим принципиальным соперникам в полуфинале Кубка Америки (0:2).

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