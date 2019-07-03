«Спартак» представил новую форму на следующий сезон (фото)

Сегодня, 3 июля, московский «Спартак» презентовал домашнюю и гостевую форму на сезон-2019/20.
Судя по снимкам, оба комплекта выглядят в традиционном стиле и выполнены от американской компании Nike. Единственное – на обоих экипировках размещен логотип домашней арены клуба.
В минувшем сезоне подопечные Олега Кононова заняли пятое место в таблице чемпионата России.
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