«Спартак» представил новую форму на следующий сезон (фото) - Советский спорт
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03 июля 2019 13:07ФутболГичунцев Артур

«Спартак» представил новую форму на следующий сезон (фото)

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Сегодня, 3 июля, московский «Спартак» презентовал домашнюю и гостевую форму на сезон-2019/20.

Судя по снимкам, оба комплекта выглядят в традиционном стиле и выполнены от американской компании Nike. Единственное – на обоих экипировках размещен логотип домашней арены клуба.

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