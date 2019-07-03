«Интер» рассматривает вариант с приглашением Дармиана - Советский спорт
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03 июля 2019 13:24ФутболГичунцев Артур

«Интер» рассматривает вариант с приглашением Дармиана

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Этим летом защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан может вернуться в серию А.

Согласно источнику, в услугах итальянского футболиста заинтересован миланский «Интер», который готовится к уходу кого-то из защитников. Отмечается, что команду могут покинуть Миранда или Далберт.

Дармиан, защищавший цвета «Торино», перешел в «МЮ» летом 2015 года.

Ранее сообщалось, что он недоволен своим положением в Англии и хочет перейти в другой клуб.

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