Олег Иванов: Все знают уровень Глушакова, вопрос времени, когда он наберет кондиции

- Глушакова мы знаем как опытного футболиста, игравшего за национальную команду, в еврокубках. Все знают его уровень, вопрос времени, когда он наберет кондиции, - приводит слова Иванова пресс-служба «Ахмата».
Напомним, что в минувшую субботу «Ахмат» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником, которые предыдущие шесть сезонов провел в «Спартаке». Соглашение рассчитано по схеме «1+1».
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