Роман Пилипчук: Уход из «Спартака»? Для меня это до сих пор болезненная тема - Советский спорт
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03 июля 2019 13:58ФутболГичунцев Артур

Роман Пилипчук: Уход из «Спартака»? Для меня это до сих пор болезненная тема

Тренер работал с командой в период с 2016 по 2018 год.

Украинский специалист Роман Пилипчук вспомнил об уходе из московского «Спартака», с которым выиграл чемпионат России, а также Суперкубок страны.

«Я провел хорошие годы в команде. Почему ушел до конца чемпионата? Это было не мое решение. Я был готов доработать до конца сезона. Не знаю, почему меня в свое время отправили просматривать соперника. Тренер объявил об этом решении, и я его принял. Раз Массимо Каррера хотел, чтобы я поехал в Ростов для просмотра игр, то я так и сделал.

Для меня до сих пор эта тема болезненная, потому что в «Спартаке» у меня были все возможности для качественной работы. Меня не звали в «Спартак». Сейчас там есть квалифицированный тренер, который может помочь клубу добиваться успехов», – рассказал Пилипчук в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

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