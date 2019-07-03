Роман Пилипчук: Уход из «Спартака»? Для меня это до сих пор болезненная тема Тренер работал с командой в период с 2016 по 2018 год.

Украинский специалист Роман Пилипчук вспомнил об уходе из московского «Спартака», с которым выиграл чемпионат России, а также Суперкубок страны.

«Я провел хорошие годы в команде. Почему ушел до конца чемпионата? Это было не мое решение. Я был готов доработать до конца сезона. Не знаю, почему меня в свое время отправили просматривать соперника. Тренер объявил об этом решении, и я его принял. Раз Массимо Каррера хотел, чтобы я поехал в Ростов для просмотра игр, то я так и сделал.

Для меня до сих пор эта тема болезненная, потому что в «Спартаке» у меня были все возможности для качественной работы. Меня не звали в «Спартак». Сейчас там есть квалифицированный тренер, который может помочь клубу добиваться успехов», – рассказал Пилипчук в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».