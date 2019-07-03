СМИ: Кудряшов может перейти в «Фенербахче»

Российский защитник Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат Турции.
Как сообщает «Чемпионат», футболист, который в эти дни работает с московским «Торпедо», получил предложение от «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что 32-летний игрок интересен «Зениту». Также он может вернуться в «Ахмат», за который выступал с 2012 по 2015 год.
По слухам, соглашение Кудряшова с «Истанбулом» было рассчитано на полгода. При этом клуб мог продлить контракт на два сезона. Всего за эту команду футболист отыграл 8 матчей и забил один гол.
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