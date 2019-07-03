СМИ: Кудряшов может перейти в «Фенербахче» - Советский спорт
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03 июля 2019 14:43Футбол

СМИ: Кудряшов может перейти в «Фенербахче»

Ранее он выступал за «Истанбул Башакшехир».

Российский защитник Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат Турции.

Как сообщает «Чемпионат», футболист, который в эти дни работает с московским «Торпедо», получил предложение от «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что 32-летний игрок интересен «Зениту». Также он может вернуться в «Ахмат», за который выступал с 2012 по 2015 год.

По слухам, соглашение Кудряшова с «Истанбулом» было рассчитано на полгода. При этом клуб мог продлить контракт на два сезона. Всего за эту команду футболист отыграл 8 матчей и забил один гол.

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