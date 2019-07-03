Марсело лишили водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии Об этом сообщает AS со ссылкой на O Globo.

Защитнику мадридского «Реала» Марсело придется обойтись без машины в ближайший год.

Согласно источнику, бразилец был пойман полицией во время вождения автомобиля в пьяном виде. Отмечается, что инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, где футболист проводит отпуск с семьей.

Отмечается, что игрок «сливочных» отказался от прохождения теста на алкоголь, из-за чего ему придется выплатить штраф в размере 675 евро.

Добавим, что Марсело не вошел в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки по решению тренерского штаба.