Сергей Песьяков: «Спартак» при Каррере побеждал там, где не должен был

Бывший голкипер московского «Спартака» Сергей Песьяков вспомнил о работе с Массимо Каррерой.
«Изначально пошло, поперло у Массимо за счет эмоций. Он и правда очень харизматичен. Мог за две-три минуты разбить часы или пнуть макет. Показывал: «Сегодня яйца вот такие должны быть!» Ну и плюс побеждали в матчах, где не должны были, – те же «похороны» с «Амкаром», – цитирует голкипера Sport24.ru.
Каррера был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. Ранее сообщалось, что он получил предложения из Италии. Также им интересуются иранские клубы.
Сам специалист заявлял, что готов рассмотреть вариант с возвращением в российский клуб.
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