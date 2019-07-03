Сергей Песьяков: «Спартак» при Каррере побеждал там, где не должен был - Советский спорт
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03 июля 2019 16:26ФутболГичунцев Артур

Сергей Песьяков: «Спартак» при Каррере побеждал там, где не должен был

Итальянский специалист выиграл с командой чемпионат, а также Суперкубок России.

Бывший голкипер московского «Спартака» Сергей Песьяков вспомнил о работе с Массимо Каррерой.

«Изначально пошло, поперло у Массимо за счет эмоций. Он и правда очень харизматичен. Мог за две-три минуты разбить часы или пнуть макет. Показывал: «Сегодня яйца вот такие должны быть!» Ну и плюс побеждали в матчах, где не должны были, – те же «похороны» с «Амкаром», – цитирует голкипера Sport24.ru.

Каррера был уволен из «Спартака» в октябре 2018 года. Ранее сообщалось, что он получил предложения из Италии. Также им интересуются иранские клубы.

Сам специалист заявлял, что готов рассмотреть вариант с возвращением в российский клуб.

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