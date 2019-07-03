Тульский «Арсенал» опроверг слухи о переходе румынского форварда - Советский спорт
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03 июля 2019 16:46ФутболГичунцев Артур

Тульский «Арсенал» опроверг слухи о переходе румынского форварда

В следующем сезоне команда Игоря Черевченко сыграет в Лиге Европы.

Пресс-служба тульского «Арсенала» выступила с заявлением, отметив, что слухи о переходе нападающего румынского клуба «Волунтари» Александру Тудорие не соответствуют действительности.

«Информация, которая появляется в средствах массовой информации, не всегда правдива. Не нужно верить слухам. О всех трансферах можно узнать на нашем официальном сайте», – цитирует представителя «Арсенала» News.ru.

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