Тульский «Арсенал» опроверг слухи о переходе румынского форварда

Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул Уимблдон Первый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.

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