Тульский «Арсенал» опроверг слухи о переходе румынского форварда

Пресс-служба тульского «Арсенала» выступила с заявлением, отметив, что слухи о переходе нападающего румынского клуба «Волунтари» Александру Тудорие не соответствуют действительности.
«Информация, которая появляется в средствах массовой информации, не всегда правдива. Не нужно верить слухам. О всех трансферах можно узнать на нашем официальном сайте», – цитирует представителя «Арсенала» News.ru.
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