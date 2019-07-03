ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ростовом»

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на контрольный поединок с «Ростовом».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.
Запасные: Кырнац, Помазун, Чернов, Ефремов, Н'Диайе, Марадишвили, Янов, Тикнизян, Сигурдссон.
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