ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ростовом» - Советский спорт
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03 июля 2019 17:53ФутболГичунцев Артур

ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ростовом»

Встреча пройдет в Австрии и стартует в 19.00 мск.

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на контрольный поединок с «Ростовом».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон, Бийол, Бистрович, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.

Запасные: Кырнац, Помазун, Чернов, Ефремов, Н'Диайе, Марадишвили, Янов, Тикнизян, Сигурдссон.

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