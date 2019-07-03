Завтра Буффон пройдет медосмотр в «Ювентусе» - Советский спорт
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03 июля 2019 18:08ФутболКоноплев Александр

Завтра Буффон пройдет медосмотр в «Ювентусе»

Буффон одной ногой в Турине.

4 июля голкипер Джанлуиджи Буффон пройдет медобследование в «Ювентусе», утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Ди Марцио.

Стороны близки к подписанию однолетнего контракта с последующим трудоустройством футболиста в тренерском штабе туринцев. 41-летний Буффон выступал за «Юве» с 2001 по 2018 годы, выиграв с клубом 20 трофеев. Сезон-2018/19 ветеран провел в «Пари Сен-Жермен».

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