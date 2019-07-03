Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро - Советский спорт
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03 июля 2019 18:41ФутболКоноплев Александр

Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро

Эрнандес будет работать с Гвардьолой.

«Атлетико» объявил о переходе полузащитника Родри Эрнандеса в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро – именно такой размер отступных был прописан в контракте футболиста.

Ранее 22-летний испанец выбирал между «горожанами» и «Баварией», но в итоге согласился на предложение англичан из-за главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Хавбек занял второе место в списке самых дорогих испанцев – дороже стоил только вратарь Кепа Аррисабалага, который в прошлом году перешел из «Атлетика» в «Челси» за 80 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Родри провел 47 матчей во всех турнирах за «Атлетико», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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