Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро Эрнандес будет работать с Гвардьолой.

«Атлетико» объявил о переходе полузащитника Родри Эрнандеса в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро – именно такой размер отступных был прописан в контракте футболиста.

Ранее 22-летний испанец выбирал между «горожанами» и «Баварией», но в итоге согласился на предложение англичан из-за главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Хавбек занял второе место в списке самых дорогих испанцев – дороже стоил только вратарь Кепа Аррисабалага, который в прошлом году перешел из «Атлетика» в «Челси» за 80 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Родри провел 47 матчей во всех турнирах за «Атлетико», забил три гола и сделал одну результативную передачу.