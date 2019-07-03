Головин поучаствовал в презентации новой формы «Монако»

«Монако» презентовал игровую форму на сезон-2019/20. В твиттере монегасков опубликован постер с Александром Головиным, Радамелем Фалькао, Сеском Фабрегасом, Желсоном Мартиншем и Бенуа Бадьяшилем в футболках нового образца.
Форма выполнена в классических клубных цветах – красном и белом. Ее можно купить за 110 евро в официальном магазине клуба.
Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. На его счету четыре мяча и четыре голевых передачи в 35 играх за клуб во всех турнирах.
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