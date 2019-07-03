Бакаев будет играть под номером Дзюбы и Черенкова - Советский спорт
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03 июля 2019 20:23ФутболКоноплев Александр

Бакаев будет играть под номером Дзюбы и Черенкова

«Восьмерку» Глушакова пока никто не взял.

«Спартак-2» опубликовал первую часть заявки на предстоящий сезон ФНЛ. В нее вошли игроки первой команды красно-белого клуба.

Полузащитник Александр Ломовицкий в следующем сезоне будет играть под 23-м номером. Ранее он принадлежал Дмитрию Комбарову.

Полузащитник Зелимхан Бакаев взял 10-й игровой номер. Под ним выступали такие футболисты как Квинси Промес, Артем Дзюба, Алекс, Роман Павлюченко, Дмитрий Аленичев и Федор Черенков.

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