«Ростов» обыграл ЦСКА на предсезонном турнире - Советский спорт
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03 июля 2019 20:55ФутболКоноплев Александр

«Ростов» обыграл ЦСКА на предсезонном турнире

ЦСКА проиграл все три матча.

В матче третьего тура предсезонного турнира в Австрии «Ростов» обыграл ЦСКА – 2:1.

Счет на девятой минуте открыл нападающий дончан Эльдор Шомуродов. На 28-й минуте форвард армейцев Федор Чалов распечатал ворота Сергея Песьякова – 1:1. За минуту до перерыва Шомуродов оформил дубль.

ЦСКА сыграл в следующем составе: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Васин (Н. Чернов, 62), Шарлия, Магнуссон (Н’Диай), Бийол (Тикнизян), Бистрович (Марадишвили), Ахметов, Обляков (Янов, 86), Нисимура (Сигурдссон), Чалов.

«Ростов»: Песьяков, Логашов (Козлов, 62), Чистяков, Хаджикадунич (Мамин, 62), Е. Чернов (Черкес, 70), Байрамян, Гацкан, Глебов, Попов (Вебер, 70), Ионов (Осинов, 62), Шомуродов (Медведь, 88)

Ранее ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:3). «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0), но уступил «Краснодару» (0:3). Матч «Краснодар» – «Спартак» намечен на 4 июля.

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