«Атлетико» подтвердил переход Фелиша - Советский спорт
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03 июля 2019 21:53ФутболКоноплев Александр

«Атлетико» подтвердил переход Фелиша

Дороже Фелиша только Неймар.

Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш перешел в «Атлетико». Сумма трансфера – 126 миллионов евро – стала рекордной для обоих клубов. Для «орлов» это самая крупная продажа, а для мадридцев – самая дорогая покупка.

«Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Настоящий талант», – написано в официальном твиттере «Атлетико».

В минувшем сезоне 19-летний форвард провел 43 встречи за клуб из Лиссабона во всех турнирах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 11 голевых передач.

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