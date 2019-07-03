«Атлетико» подтвердил переход Фелиша

Нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш перешел в «Атлетико». Сумма трансфера – 126 миллионов евро – стала рекордной для обоих клубов. Для «орлов» это самая крупная продажа, а для мадридцев – самая дорогая покупка.
«Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Настоящий талант», – написано в официальном твиттере «Атлетико».
В минувшем сезоне 19-летний форвард провел 43 встречи за клуб из Лиссабона во всех турнирах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 11 голевых передач.
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