Источник: Дядюн перейдет в «Химки» Форвард возвращается на «Арену Химки».

Нападающий Владимир Дядюн продолжит карьеру в «Химках», сообщает «Матч ТВ». Футболист имел предложения из Казахстана, но решил остаться в ФНЛ.

Минувший сезон игрок провел в «Балтике». На его счету пять мячей в 28 играх за клуб во всех турнирах. 3 июля он разорвал контракт с калининградцами.

Дядюн известен по выступлениям за «Рубин» и «Динамо». Он забил 24 мяча в 177 матчах в российской премьер-лиге.