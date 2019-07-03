Источник: Дядюн перейдет в «Химки» - Советский спорт
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03 июля 2019 23:12ФутболКоноплев Александр

Источник: Дядюн перейдет в «Химки»

Форвард возвращается на «Арену Химки».

Нападающий Владимир Дядюн продолжит карьеру в «Химках», сообщает «Матч ТВ». Футболист имел предложения из Казахстана, но решил остаться в ФНЛ.

Минувший сезон игрок провел в «Балтике». На его счету пять мячей в 28 играх за клуб во всех турнирах. 3 июля он разорвал контракт с калининградцами.

Дядюн известен по выступлениям за «Рубин» и «Динамо». Он забил 24 мяча в 177 матчах в российской премьер-лиге.

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