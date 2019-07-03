«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях

«Челси» вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей – Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
3 июля ограничения в работе сервисов заметили пользователи по всему миру. Люди жаловались на невозможность отправить фото или видео. Суммарная аудитория «Челси» в этих соцсетях превышает 65 миллионов человек.
По данным источника, пресс-служба «Челси» сообщит о назначении Лэмпарда, как только Facebook и Instagram восстановят работоспособность.
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