Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира

Сборная Голландии обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира – 1:0.
Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале турнира голландки сыграют со сборной США. Матч состоится 7 июля в Лионе.
Голландки – действующие чемпионы Европы. Американки – действующие чемпионки мира.
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