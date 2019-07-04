Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июля 2019 00:54ФутболКоноплев Александр

Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира

Лучшие сборные Старого и Нового света сыграют между собой.

Сборная Голландии обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира – 1:0.

Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале турнира голландки сыграют со сборной США. Матч состоится 7 июля в Лионе.

Голландки – действующие чемпионы Европы. Американки – действующие чемпионки мира.

26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
02/07 20:21Футбол
Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш«Спартак» объявил о трансфере 28-летнего нападающего Зе Луиша в «Порту».
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
03/07 15:38Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
02/07 21:18Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
03/07 20:04Футбол
Так и останешься никем, Лео. Месси опять закономерно не добрался до титулаПоследние годы интрига в любом турнире с участием сборной Аргентины одна: выиграет ли титул Лео Месси? Возможно, лучший футболист в истории опять остался с пустыми руками – уступив Бразилии 0:2 в полуфинале Копа Америка.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
01/07 18:30Хоккей
Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина»Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
03/07 06:07Футбол
Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии Несмотря на старания Лионеля Месси, аргентинцы уступили своим принципиальным соперникам в полуфинале Кубка Америки (0:2). 
03/07 17:37Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
03/07 14:05Футбол
Кто на кого обижен в «Локо», и почему это может завести в тупикПочему неожиданное расставание с грузинским вундеркиндом Хвичей Кварацхелией может стать началом конца для «Локо» в его нынешнем виде.
Новости
01:42 Футбол «Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту
01:22 Футбол Эдегор продолжит карьеру в «Реал Сосьедад»
00:54 Футбол Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира
00:37 Футбол Обухов перешел в «Сочи»
23:58 Футбол «Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях
23:20 Баскетбол «Бостон» сообщил о подписании контракта с женщиной-тренером
23:12 Футбол Источник: Дядюн перейдет в «Химки»
22:52 Футбол Украинская премьер-лига планирует расширение
22:43 Футбол Крыховяк подписал контракт с «Локомотивом»
22:31 Теннис Кудерметова проиграла Возняцки
22:26 Хоккей Видео дня: Овечкин упал с серфа
22:14 ММА 5 июля Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию
21:59 Футбол Дуглас Сантос летит в Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
21:53 Футбол «Атлетико» подтвердил переход Фелиша
21:43 Регби Московский клуб разорвал контракты с двоими грузинскими игроками
21:15 Теннис Шарапову огорчил танец Пармантье
20:56 Футбол «Спартак» с Баду разгромил «Дьор»
20:55 Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на предсезонном турнире
20:23 Футбол Бакаев будет играть под номером Дзюбы и Черенкова
19:51 Футбол Пашалич продлил контракт с «Челси»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика