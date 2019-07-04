Эдегор продолжит карьеру в «Реал Сосьедад»

«Реал» продлил контракт с норвежским полузащитником Мартином Эдегором до 2023 года, сообщил в своем твиттере журналист ViaSport Петтер Веланд. При этом следующие два года футболист проведет в «Реал Сосьедад» на правах аренды.
Минувший сезон Эдегор отыграл в «Витессе» Леонида Слуцкого. На счету хавбека 11 мячей и 12 голевых пасов в 39 играх за клуб. До этого 20-летний скандинав выступал за «Стремсгодсет» и «Херенвен».
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