«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту - Советский спорт
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04 июля 2019 01:42ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту

При всем богатстве выбора другой альтернативы у «Аякса» нет.

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Ювентус» предложил «Аяксу» 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта. Еще 10 миллионов амстердамцы могут получить в виде бонусов.

При этом «ПСЖ» и «Барселона» предлагали голландцам не менее 70 миллионов евро, но не смогли договориться о личном контракте футболиста.

По данным источника, несмотря на низкое предложение туринцы выглядят фаворитами в споре за 19-летнего защитника, так как сам де Лигт желает перейти в «Ювентус» и зарабатывать около миллиона евро в месяц.

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