«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Ювентус» предложил «Аяксу» 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта. Еще 10 миллионов амстердамцы могут получить в виде бонусов.
При этом «ПСЖ» и «Барселона» предлагали голландцам не менее 70 миллионов евро, но не смогли договориться о личном контракте футболиста.
По данным источника, несмотря на низкое предложение туринцы выглядят фаворитами в споре за 19-летнего защитника, так как сам де Лигт желает перейти в «Ювентус» и зарабатывать около миллиона евро в месяц.
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