В семье Айртона родился сын (фото) - Советский спорт
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04 июля 2019 10:35ФутболЛипкин Антон

В семье Айртона родился сын (фото)

Мальчика назвали Тео.

Защитник «Спартака» Лукас Айртон стал отцом. Как сообщают красно-белые на своей странице в социальной сети «В Контакте», мальчика назвали Тео.

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Напомним, Айртон перешел в «Спартак» в декабре прошлого года из «Флуминенсе», подписав с клубом контракт до 30 июня 2024 года. В весенней части сезона 22-летний бразилец принял участие во всех 14 матчах команды и отметился тремя результативными передачами.

В настоящее время «Спартак» готовится к сезону на сборе в Австрии, где принимает участие в предсезонном турнире и в четверг сыграет в заключительном матче с «Краснодаром». Начало игры – 19:00 (мск).

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