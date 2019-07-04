В семье Айртона родился сын (фото) Мальчика назвали Тео.

Защитник «Спартака» Лукас Айртон стал отцом. Как сообщают красно-белые на своей странице в социальной сети «В Контакте», мальчика назвали Тео.

Напомним, Айртон перешел в «Спартак» в декабре прошлого года из «Флуминенсе», подписав с клубом контракт до 30 июня 2024 года. В весенней части сезона 22-летний бразилец принял участие во всех 14 матчах команды и отметился тремя результативными передачами.

В настоящее время «Спартак» готовится к сезону на сборе в Австрии, где принимает участие в предсезонном турнире и в четверг сыграет в заключительном матче с «Краснодаром». Начало игры – 19:00 (мск).