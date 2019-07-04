Дмитрий Комбаров: В Самаре очень крепкая команда и отличные условия для игроков - Советский спорт
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04 июля 2019 10:56ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Комбаров: В Самаре очень крепкая команда и отличные условия для игроков

Комбаров готовится к сезону в составе «Крыльев Советов».

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о том, почему выбрал самарский клуб для продолжения карьеры.

«Сыграло свою роль много факторов, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ», – это хороший город, тут очень крепкая команда, отличные условия для игроков».

Напомним, предыдущие девять лет Комбаров провел в составе «Спартака», с которым в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. 19 июня красно-белые расторгли контракт с игроком за год до его истечения.

Комбаров готовится к сезону в составе «Крыльев Советов» на сборе в Австрии и в качестве капитана команды принял участие в контрольном матче с «Баником» (0:1). Однако официально клуб не объявлял о подписании контракта с игроком.

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