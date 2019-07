«Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером клуба

Новым главным тренером «Челси» назначен Фрэнк Лэмпард, сообщает официальный сайт клуба. 41-летний специалист подписал с «синими» трехлетний контракт.

Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

