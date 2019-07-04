«Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером клуба

Новым главным тренером «Челси» назначен Фрэнк Лэмпард, сообщает официальный сайт клуба. 41-летний специалист подписал с «синими» трехлетний контракт.
Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. За 13 лет он провел за команду 648 матчей, что является четвертым показателем в истории клуба. А 211 голов позволяют ему занимать первое место в списке бомбардиров «Челси».
В составе команды Лэмпард стал трехкратным чемпионом Англии (2005, 2006, 2010), четырехкратным обладателем Кубка Англии (2007, 2009, 2010, 2012), двукратным обладателем Кубка лиги (2005, 2007) и Суперкубка Англии (2005, 2009), а также победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013).
После ухода из «Челси» Лэмпард выступал за «Манчестер Сити» (2014-2015) и «Нью-Йорк Сити» (2015-2016).
В мае прошлого года Лэмпард начал тренерскую карьеру, возглавив «Дерби Каунти». Под его руководством «бараны» провели 57 матчей, одержали 24 победы при 17 ничьих и 16 поражениях и заняли шестое место в чемпионшипе.
Добавим, что возглавлявший «Челси» в прошлом сезоне Маурицио Сарри покинул клуб и стал главным тренером «Ювентуса».
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