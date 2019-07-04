Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентус» (фото, видео)

Голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Ювентусом». Чемпионы Италии разметили фото 41-летнего вратаря в своем официальном твиттере.
Ранее стало известно, что Буффон после одного сезона в «Пари Сен-Жермен» вернется в «Ювентус» и подпишет с клубом однолетний контракт, а по его окончании войдет в тренерский штаб.
Напомним, Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 годы. За 17 лет он провел за команду 656 матчей (из них 311 – «на ноль») и пропустил 518 голов.
Вместе с «Ювентусом» он стал девятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии и пятикратным обладателем Суперкубка страны.
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