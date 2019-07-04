Фрэнк Лэмпард: Горжусь, что вернулся в «Челси» в качестве тренера

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое возвращение в столичный клуб.
«Я очень горжусь тем, что вернулся в «Челси» в качестве главного тренера, – приводит слова 41-летнего Лэмпарда официальный сайт клуба. – Все знают о моей любви к этому клубу и его истории, однако я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к следующему сезону.
Я здесь, чтобы много работать, добиваться новых успехов для клуба. Не могу дождаться, когда все начнется».
Напомним, Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы и за это время провел 648 матчей и забил 211 голов. Предыдущий сезон он провел в качестве главного тренера в «Дерби Каунти».
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