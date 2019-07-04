Фелиш взял в «Атлетико» номер Гризманна

Полузащитник Жоау Фелиш определился с номером, под которым будет выступать в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт клуба, 19-летний португалец выбрал себе «семерку».
Накануне «Атлетико» объявил о переходе Жоау Фелиша из «Бенфики». Сумма трансфера составила 126 миллионов евро, что сделало его четвертым по стоимости в истории футбола.
Напомним, ранее под седьмым номером за «Атлетико» играли Диего Форлан (2007-2011), Адриан Лопес (2011-2014) и Антуан Гризманн (2014-2019). При этом последний официально еще не ушел из клуба, хотя в мае объявил о том, что начнет новый сезон в другой команде.
Добавим, что в составе «Бенфики» Жоау Фелиш забил 20 голов и сделал 11 результативных передач в 43 матчах.
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