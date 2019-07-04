Ассоциация футбола Аргентины запросила запись переговоров главного судьи матча с Бразилией

Ассоциация футбола Аргентины отправила официальный запрос в Конфедерацию футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) о предоставлении аудиозаписи переговоров главного арбитра Родди Самбрано с ассистентами, отвечающими за видеоповторы, в матче ½ финала Кубка Америки с Бразилией (0:2), сообщает TyC Sports.
Напомним, по мнению аргентинцев, Самбрано не назначил два пенальти в ворота хозяев турнира, причем один из них предшествовал голу бразильцев.
Отметим, что ранее стало известно о проблемах в связи между Самбрано и видеоассистентом Леоданом Гонсалесом. Это было связано с действиями спецслужб, ответственными за охрану президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на матче. Однако к началу игры все неисправности были восстановлены.
Добавим, что 6 июля в матче за третье место Аргентина сыграет с Чили на «Арене Коринтианс» в Сан-Паулу.
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