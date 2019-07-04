«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри

Полузащитник «Атлетико» Родри стал игроком «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт клуба. 23-летний испанец подписал с «горожанами» пятилетний контракт.
Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила 70 миллионов евро. Такая сумма была прописана в качестве отступных в контракте игрока с вице-чемпионами Испании.
Напомним, воспитанник «Атлетико» вернулся в клуб в прошлом году после пяти лет, проведенных в «Вильярреале». В завершившемся сезоне Родри, выступающий на позиции опорного полузащитника, сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
В «Манчестер Сити» Родри будет играть под 16-м номером. Он стал вторым новичком команды в межсезонье после другого испанца – защитника Анхелиньо, который был выкуплен обратно у «ПСВ».
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