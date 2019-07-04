Экс-игрок сборной России перешел в «Нижний Новгород»

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубам Клубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.

Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне» По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Олег Данченко: Через год или раньше Россия и Украина могут помириться Один из четырех украинских легионеров РПЛ летом сменил «Енисей» на «Рубин». Мы позвонили 24-летнему защитнику в Казань.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКА Во вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.

Кубок Америки: Чили штурмует рекорд континента С момента возрождения главного южноамериканского турнира, когда он получил свое нынешнее название – Копа Америка, только уругвайцам удавалось принять участие в трех финалах кряду. Повторить это достижение сейчас могут чилийцы.

Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок Стэнли Панарин сделал неправильный выбор.

Так и останешься никем, Лео. Месси опять закономерно не добрался до титула Последние годы интрига в любом турнире с участием сборной Аргентины одна: выиграет ли титул Лео Месси? Возможно, лучший футболист в истории опять остался с пустыми руками – уступив Бразилии 0:2 в полуфинале Копа Америка.