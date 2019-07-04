Экс-игрок сборной России перешел в «Нижний Новгород» - Советский спорт
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04 июля 2019 16:50ФутболКоноплев Александр

Экс-игрок сборной России перешел в «Нижний Новгород»

Портнягин провел один матч за главную команды страны.

Нападающий Игорь Портнягин подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщает официальный сайт клуба. 30-летний форвард поставил подпись после товарищеского матча со своим бывшим клубом – «Рубином» (1:0).

Игрок взял себе 97-й номер.

Портнягин выступал за «Союз-Газпром», «Рубин», «Спартак-Нальчик», «Томь», «Крылья Советов», «Локомотив», «Урал», «Химки» и «Балтику». За свою карьеру нападающий забил 54 матча в 228 играх во всех турнирах.

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