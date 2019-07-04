Эрик Корчагин: Нистелрой мог матюкнуться по-русски. Думаю, у Хохлова и Никифорова научился

Экс-игрок молодежной сборной России Эрик Корчагин в интервью «Матч ТВ» рассказал о голландской части своей карьеры. Футболист выступал за ПСВ и «Маастрихт».
– Выступил за сборную на молодежном чемпионате Европы с Титовым, Бутом и другими. Люди из ПСВ просматривали этот турнир, позвали в Эйндховен. Дик Адвокат уже ушел, но генеральным менеджером там был датчанин, Франк Арнесен. Обещал основной состав, и все же конкуренции я не выдержал. Сложновато конкурировать с Руд ван Нистелроем.
Нистелрой – абсолютный топ. Чутье, завершение, класс – все при нем, уровень лучших клубов мира, сразу ощущалось. А в общении нормальный парень, пошутить, даже матюкнуться по-русски – нет проблем. В первой команде Хохлов и Никифоров играли – думаю, у них научился, – сказал Корчагин.
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