«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Голкипер Джанлуиджи Буффон перешел в «Ювентус», сообщает официальный сайт туринцев.
Чемпион мира 2006 года подписал однолетний контракт.
Минувший сезон вратарь провел в «ПСЖ», с которым подписал соглашение по схеме «1+1». В июне 2019 года итальянец отказался от продления контракта с парижанами еще на один год.
Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 годы и завоевал с туринцами 20 трофеев.
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