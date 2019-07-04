«Ювентус» объявил о возвращении Буффона - Советский спорт
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04 июля 2019 17:32ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Легендарный вратарь вернулся в Турин.

Голкипер Джанлуиджи Буффон перешел в «Ювентус», сообщает официальный сайт туринцев.

Чемпион мира 2006 года подписал однолетний контракт.

Минувший сезон вратарь провел в «ПСЖ», с которым подписал соглашение по схеме «1+1». В июне 2019 года итальянец отказался от продления контракта с парижанами еще на один год.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 годы и завоевал с туринцами 20 трофеев.

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