«Спартак» – «Краснодар». Ари и Вильена в «старте» южан

«Краснодар» огласил заявку на матч против «Спартака» в рамках третьего тура предсезонного турнира в Австрии.
С первых минут за «быков» сыграют: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Олссон, Камболов, Вильена, Вандерсон, Ари, Намли.
Запасные: Синицын, Грицаенко, Фьолусон, Ивашин, Бородин, Голубев, Уткин, Сулейманов, Сперцян, Халназаров, Игнатьев.
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