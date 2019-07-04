Экс-игрок «Амкара» перешел в клуб шестого немецкого дивизиона

Бывший форвард «Шахтера» и «Амкара» Антон Шиндер подписал контракт с немецким «Швабахом», сообщает официальный сайт северо-восточной региональной лиги.
32-летний украинец перебрался в новый клуб на правах свободного агента. Он будет играть в шестой по силе немецкой лиге.
Шиндер выступал за «Амкар» с 2016 по 2017 год. За пермяков он провел 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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