Олег Кононов: Зе Луиш не уехал зарабатывать деньги в Китай - Советский спорт
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04 июля 2019 19:47ФутболКоноплев Александр

Олег Кононов: Зе Луиш не уехал зарабатывать деньги в Китай

Тренер похвалил футболиста за амбиции.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что экс-нападающий красно-белых Зе Луиш должен стать примером для всех легионеров в России.

Футболист из Кабо-Верде перешел в «Порту» после четырех лет в Москве.

– Прощание с Зе было трогательным для всех. Он очень значим для нас не только как игрок, но и как человек. Он не уехал зарабатывать деньги в Китай, а перешел в клуб, в котором должен добиться успеха и двигаться дальше. Он провел в «Спартаке» замечательное время, дал многое команде, болельщики ему благодарны. Футболист повысил свою стоимость и «Спартак» заработал на его переходе. Он наглядный пример того, как нужно поступать игроку, который приходит в любую команду, – сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».

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