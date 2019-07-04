Дзола покинул тренерский штаб «Челси» Легенда пришла, легенда ушла.

«Челси» объявил об уходе итальянца Джанфранко Дзолы с поста помощника главного тренера клуба.

Специалист пришел в клуб в июле 2018 года вместе с Маурицио Сарри, а покинул его после назначения Фрэнка Лэмпарда.

Будучи футболистом Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год. Он провел в составе «синих» 312 матчей.

«Все в «Челси» хотели бы поблагодарить Джанфранко за его вклад в успешный сезон на «Стемфорд Бридж». Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере. И, конечно, всегда будем рады видеть его снова», – написано в заявлении на официальном сайте лондонцев.