Дзола покинул тренерский штаб «Челси»

«Челси» объявил об уходе итальянца Джанфранко Дзолы с поста помощника главного тренера клуба.
Специалист пришел в клуб в июле 2018 года вместе с Маурицио Сарри, а покинул его после назначения Фрэнка Лэмпарда.
Будучи футболистом Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год. Он провел в составе «синих» 312 матчей.
«Все в «Челси» хотели бы поблагодарить Джанфранко за его вклад в успешный сезон на «Стемфорд Бридж». Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере. И, конечно, всегда будем рады видеть его снова», – написано в заявлении на официальном сайте лондонцев.
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