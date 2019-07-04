Матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» обслужит петербуржец Лапочкин

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен главным судьей матча за Суперкубок России-2019 между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча пройдет 6 июля на московской «ВТБ Арене имени Льва Яшина».
Его ассистентами будут Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
На счету 38-летнего рефери 148 матчей в российской премьер-лиге. Лапочкин был главным арбитром в финале Кубка России-2018/19, в котором «Локомотив» обыграл «Урал» (1:0).
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