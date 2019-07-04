«Спартак» может купить еще одного игрока «Ромы» - Советский спорт
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04 июля 2019 21:27ФутболКоноплев Александр

«Спартак» может купить еще одного игрока «Ромы»

Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

Защитник Бруно Перес может перейти в «Спартак», утверждает TransferMarketWeb.

Футболист принадлежит «Роме» до лета 2021 года, но в данный момент выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды. Также в его карьере были «Сантос» и «Торино». Трансферная стоимость бразильца оценивается в шесть миллионов евро.

Напомним, что летом 2019 года красно-белые подписали двух игроков «Ромы» – нападающего Эсекьеля Понсе и вратаря Андреа Романьоли.

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