«Спартак» может купить еще одного игрока «Ромы» Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

Защитник Бруно Перес может перейти в «Спартак», утверждает TransferMarketWeb.

Футболист принадлежит «Роме» до лета 2021 года, но в данный момент выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды. Также в его карьере были «Сантос» и «Торино». Трансферная стоимость бразильца оценивается в шесть миллионов евро.

Напомним, что летом 2019 года красно-белые подписали двух игроков «Ромы» – нападающего Эсекьеля Понсе и вратаря Андреа Романьоли.