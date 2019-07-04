«Зенит» объявил о переходе олимпийского чемпиона Дугласа Сантоса

Защитник Дуглас Сантос подписал контракт с «Зенитом», сообщает пресс-служба петербуржцев. Стороны заключили соглашение сроком на пять лет.
«Футбольный клуб „Зенит“ приветствует Дугласа Сантоса в Петербурге и желает удачи в составе новой команды!», – написано на сайте сине-бело-голубых.
В минувшем сезоне Сантос провел за «Гамбург» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и семь голевых передач. На счету футболиста один матч за сборную Бразилии. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом.
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